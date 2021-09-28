MB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıkmıştır

MERKEZ Bankası (MB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar Dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu" dedi.

Kavcıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde "Merkez Bankalarının Pandemide Rolü" başlıklı sunum yaptı.

"AĞUSTOSTA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 19,25 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

"BUNDAN SONRA DA GEREKLİ POLİTİKA ADIMLARINI ATACAKTIR"

Kavcıoğlu, merkez bankalarının, bu süreçte tüm politika araçlarını kullanarak fiyat istikrarını sağlamayı ve salgın sonrası normalleşme sürecinin devamına destek olmayı sürdüreceğini, TCMB'nin de tüm merkez bankaları gibi salgının seyrine dair gelişmeleri ve küresel ekonomiye etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi. Gerek kapanma gerekse hala içerisinde oldukları normalleşme sürecinde merkez bankalarının önemli rol üstlendiğini vurgulayan MB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, finansal sistemin işlemeye devam etmesi, bankacılığın ve reel sektörün salgın koşulları nedeniyle gördükleri hasarın en aza indirilmesi, kapanmaların ekonomik ve sosyal maliyetleri gibi konularda merkez bankası politikalarının oldukça etkili olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Şahap Kavcıoğlu, "Normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi yönünde de TCMB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli politika adımlarını atacaktır" dedi.