MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama
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MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama

24.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:39
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik" açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamada bulundu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kavcıoğlu, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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