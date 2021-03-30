MB Başkanı: Faiz enflasyonun üzerinde kalacak
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MB Başkanı: Faiz enflasyonun üzerinde kalacak

Deutsche Welle - Haberler | Ekonomi
MB Başkanı: Faiz enflasyonun üzerinde kalacak

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar politika faizinin enflasyon değerinin üzerinde olacağını söyledi.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar politika faizinin enflasyon değerinin üzerinde olacağını söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulunda konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele ve önümüzdeki dönemde para politikası konusunda mesajlar verdi. Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında "bağımsızlık" ve "para politikası araçlarını etkin şekilde kullanma" konularına vurgu yapan Kavcıoğlu, "Enflasyonu 2023 yılında yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız" diyerek, "Bu hedefe varmak için elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Küresel ekonomide riskler sürüyor"

Kavcıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide yaşanan krize ilişkinse şu değerlendirmede bulundu:

"Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görünüyor. Ancak devam eden aşılamalara karşın salgına ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutuyor."

Erdoğan'ın düşük faiz yaklaşımına paralel çizgide olduğu belirtilen Kavcıoğlu'nun göreve başlamasından bu yana faiz indirilmesi konusunda yaptığı temkinli açıklamalar beklentilerin tersine çıktı. Kavcıoğlu dün de Bloomberg'e verdiği röportajda politika faizinin hemen düşürüleceği yönündeki yaklaşımların doğru olmadığın söylemişti.

Kavcıoğlu'ndan önce görevde sadece dört ay kalan Naci Ağbal'ın döneminde, politika faizi yüzde 10,25'ten kademeli olarak yüzde 19'a kadar yükseltilmişti. Ağbal 18 Mart'ta beklentilerin üzerinde 200 puanlık faiz artışından 2 gün sonra görevden alınmıştı.

DW/ GY,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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