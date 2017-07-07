Mb: Bankalar İşletme Kredilerinde Standartları Sıkılaştıracak

Merkez Bankası'nın düzenlediği anketin sonuçlarına göre, işletmelere kullandırdıkları kredilerde uyguladıkları standartları ikinci çeyrekte gevşeten bankaların, üçüncü çeyrekte "sıkılaştırma" yapmaları bekleniyor.



Merkez Bankası, bankaların 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin Nisan-Haziran 2017 dönemi sonuçlarını açıkladı.



Anket sonuçlarına göre;



bankalar, 2017 yılının ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşettiler.



Bankalar aynı dönemde, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartları aynı bıraktılar.



Anket sonuçlarına göre üçüncü çeyrekte ise;



işletme kredilerinde standartlar bir miktar sıkılaşacak,



tüm bireysel kredi türlerinde ise aynı bırakılacak.



Anket sonuçlarına göre;



önceki iki çeyrekte azalış gösteren işletmelerin kredi talepleri, ikinci çeyrekte önemli bir artış gösterdi.



Bireyselde konut ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşandı,



taşıt kredi talebinde ciddi bir azalış gerçekleşti.



Bankaların;



yılın ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama koşulları sıkılaşmaya devam ederken,



yurt dışı fonlama koşulları gevşedi.



Üçüncü çeyrekte;



yurt içi fonlama koşulları bir miktar gevşeyecek,



yurt dışı fonlama koşulları da sıkılaşacak. - İstanbul