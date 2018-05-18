MB Anketi: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi 11.07'ye Yükseldi

– Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.072den yüzde 11.07'ye yükseldi.

Merkez Bankası'nın her ay 75 'i finansal sektör, 13 'ü reel sektör, sekizi ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.07 iken, bu anket döneminde yüzde 11.07'ye yükseldi.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.7 iken, bu anket döneminde yüzde 4.6'ya geriledi.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50.8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 53.5 milyar dolara yükseldi.

2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.22 lira iken, bu anket döneminde 4.44 liraya yükseldi.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12.96 iken, bu anket döneminde yüzde 13.50'ye yükseldi.

2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.76 iken, bu anket döneminde yüzde 0.99'a yükseldi.

Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.32 ve yüzde 0.49 oldu.

Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.62 iken, bu anket döneminde yüzde 10.15'e yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8.63 iken, bu anket döneminde yüzde 8.98'e yükseldi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.77 iken, bu anket döneminde yüzde 13.43'e yükseldi.

2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 14.96, 15.13, 15.04, 14.84, 14.18 ve 12.97'ye yükseldi.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.89 iken, bu anket döneminde yüzde 14.55'e yükseldi.

Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12.52 iken bu anket döneminde yüzde 13.80'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8.00, 8.29, 8.31, 8.33 ve 8.32 düzeylerine yükseldi.

2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.22 lira iken, bu anket döneminde 4.44 liraya yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4.33 lira iken, bu anket döneminde 4.58 liraya yükseldi.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50.8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 53.5 milyar dolara yükseldi.

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 49.0 milyar dolar iken 51.3 milyar dolara yükseldi.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.7 iken, bu anket döneminde yüzde 4.6'ya geriledi.

2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.5'ken bu anket döneminde yüzde 4.4'e geriledi. - İstanbul