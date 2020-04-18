Mazotu biten çiftçinin yardımına jandarma koştu Mazotu biten çiftçinin yardımına jandarma koştu Kilis'te, 78 yaşındaki çiftçi Hüseyin Kundakoğlu traktörün mazotu bitince jandarmadan yardım istedi.

Mazotu biten çiftçinin yardımına jandarma koştu

KİLİS - Kilis'te, 78 yaşındaki çiftçi Hüseyin Kundakoğlu traktörün mazotu bitince jandarmadan yardım istedi. Jandarma personeli traktöre petrol alarak çiftçiye teslim etti.

65 yaş üzerinde olduğu için korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Hüseyin Kundakoğlu traktörüne mazot alma isteği Kilis Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Jandarma Personellerince yerine getirildi. Jandarma personeli traktöre binerek petrol istasyonundan mazot aldıktan sonra Hüseyin Kundakoğlu'na teslim etti. Hüseyin Kundakoğlu, jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: İHA