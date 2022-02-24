Mazota zam gelecek mi? Yakıt zam gelecek mi? 24 Şubat benzine, mazota zam var mı?

Mazota zam gelecek mi, 24 Şubat benzine, mazota zam var mı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna hattında yaşananların ardından ve geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Şubat 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi? Yakıt zam gelecek mi?

BENZİNE, MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

24 Şubat tarihiyle mazota zam geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Akaryakıt fiyatları 24.02.2022 tarihi saat 17.25'te şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,14 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL

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