Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Peki Mazota zam geldi mi, gelecek mi? Mazota ne kadar zam geldi? sorularını sizler için cevapladık.

MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Ay başında 44 kuruş indirim gelen motorine bu kez de zam geldi. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş arttı. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan, İzmir'de 10,09 liradan, Ankara'da ise 10,07 liradan satılacak.

MAZOT KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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