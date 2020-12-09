Bilecik'te otomobil ile çarpışan mazot yüklü tanker şarampole devrildi: 2 yaralı
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Bilecik'te otomobil ile çarpışan mazot yüklü tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

09.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:40
Bilecik'te otomobil ile çarpışan mazot yüklü tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

Bilecik'te mazot yüklü tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te mazot yüklü tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Ç. yönetimindeki 43 SL 376 plakalı mazot yüklü tanker ile Erdoğan B. idaresindeki 34 YJ 5324 plakalı otomobil, Söğüt Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle mazot yüklü tanker, şarampole devrildi.

Kazada sürücüler Orhan Ç. ile Erdoğan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Söğüt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emniyet ekipleri, yangın ya da patlama olasılığı nedeniyle tankerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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