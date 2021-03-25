Mazot ve gübre desteğinin ödenecek olması fındık üreticilerini sevindirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılmaya başlanacak olmasının üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılmaya başlanacak olmasının üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine, destek ödemeleri sayesinde Ordu ekonomisine 42 milyon 626 bin 406 lira gireceğini, destekten kent genelindeki 126 bin 421 çiftçinin yararlanacağını ifade etti.

Fındıkta gübreleme dönemi içinde bulunulduğuna işaret eden Soydan, "Bu destek fındık için son derece önemli. Üreticilerimiz bahçelerinin bakım ve gübrelemesini buradan alacakları parayla yapacak. Bunun için desteğin bugünlerde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak olması son derece sevindiricidir." dedi.

Gelecek dönemde de 2020 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin yapılacağını dile getiren Soydan, buna ilişkin icmallerin yayımlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay