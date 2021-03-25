Mazot ve gübre desteğinin ödenecek olması fındık üreticilerini sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mazot ve gübre desteğinin ödenecek olması fındık üreticilerini sevindirdi

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi
Mazot ve gübre desteğinin ödenecek olması fındık üreticilerini sevindirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılmaya başlanacak olmasının üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılmaya başlanacak olmasının üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine, destek ödemeleri sayesinde Ordu ekonomisine 42 milyon 626 bin 406 lira gireceğini, destekten kent genelindeki 126 bin 421 çiftçinin yararlanacağını ifade etti.

Fındıkta gübreleme dönemi içinde bulunulduğuna işaret eden Soydan, "Bu destek fındık için son derece önemli. Üreticilerimiz bahçelerinin bakım ve gübrelemesini buradan alacakları parayla yapacak. Bunun için desteğin bugünlerde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak olması son derece sevindiricidir." dedi.

Gelecek dönemde de 2020 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin yapılacağını dile getiren Soydan, buna ilişkin icmallerin yayımlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mazot ve gübre desteğinin ödenecek olması fındık üreticilerini sevindirdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:38:41. #1.16#
title