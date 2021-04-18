Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı

Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 28 bin 278 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 28 bin 278 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinin başladığını duyurmuştu. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, paraların hesaplara yatırılmaya başlandığı öğrenildi. Buna göre Düzce'de 28 bin 278 çiftçiye 501 bin 612 dekar destekleme alanı için toplam 12 milyon 666 bin 23 TL 95 kuruş mazot gübre desteği ödenmeye başlandı. Nisan ayının sonuna kadar tüm çiftçilerin alacağı destekler hesaplara yatırılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ebru Gündeş Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:22:41. #1.14#

title