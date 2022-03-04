Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart (bugün) tarihinde ise benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. Peki, Mazot, Motorin ve Benzine zam mı geldi? 4 Mart Cuma Akaryakıt ürünlerine yeniden zam mı yapıldı? Motorin zamlı fiyatı kaç TL? Benzin zamlı ne kadar?

BENZİN VE MAZOTA ZAM GELDİ Mİ? (5 MART CUMARTESİ 2022)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, son 8 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş arttı.

BENZİN KAÇ TL OLACAK? (GÜNCEL 5 MART FİYATLARI)

Zammın ardından Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.

MAZOT KAÇ TL OLACAK? (GÜNCEL 5 MART FİYATLARI)

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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