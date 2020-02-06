Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı (2)

06.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:36

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da kırsalda yol çalışması yapılan alanlar ile şantiyelerin yakıt depoları ve iş makinelerinden özel aparatla mazot çalan 4 kişiden İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri biten İsa Çavbar ve İlhami Çavbar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA