Mazot hırsızları yakalandı

07.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:01

Malatya'da araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makineleri, otobüs, tır ve kamyonlardan düzenek ile akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda, olayla ilgili 2 zanlı, araçlarının arkasında bidonlar içerisinde bulunan 250 litre çalıntı mazot ve hırsızlık olayında kullanılan düzenekle birlikte yakalandı.



Olayla ilgili iki zanlının yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA