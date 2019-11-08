Mazot hırsızları 2,5 yıl sonra yakalandı

08.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:33

Balıkesir'in Gönen ilçesinde araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı yakalandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makinelerinden düzenek ile akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gönen'e bağlı Körpeağaç Mahallesinde 5 Mart 2017 tarihinde meydana gelen otodan hırsızlık olayında Tanap Doğalgaz Boru Hattı iş sahasında bulunan 3 adet iş makinasından 500 litre mazot kimliği belirsiz şüpheli kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan araştırmada, Gönen ilçe merkezinde hırsızlık olayına karışan şüpheliler E.A., T.K. ve G.D.'nin 5 Mart 2017 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Adli makamların talimatıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA