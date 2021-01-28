Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
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Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

28.01.2021 22:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:45
Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusu çiftçiler tarafından merak ediliyor. 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. Peki, 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
  • Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
  • Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
  • 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
  • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
  • Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
  • Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
  • Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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