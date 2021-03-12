Mazot gübre desteği 2021 TC numarasına göre ne zaman verilecek? Son dakika!

Son dakika mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal bölgede tarımsal üretimi desteklemek ve korumak amacıyla çiftçilere verilen mazot, gübre, tarımsal destek ödemelerinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Bu kapsamda Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? TC'ye göre mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? sorularının yanıtları aranıyor.

Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek?Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakan Pakdemirli de tarımsal destek ödemelerinin 26 Şubat'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurmuştu ancak Mart itibarıyla henüz yatmadığı da görüldü. Son dakika mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2021 NE ZAMAN VERİLECEK? SON DAKİKA!

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimizi 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE NE ZAMAN VERİLECEK?

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek.

TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:

"Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL;

Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz.

Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre;

TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.