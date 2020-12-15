Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
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Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

15.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:06
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden olduDÜZCE'de, TEM otoyolunda yola dökülen mazot nedeniyle 4 otomobil çarpıştı.

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

DÜZCE'de, TEM otoyolunda yola dökülen mazot nedeniyle 4 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yola dökülen mazot nedeniyle Ankara istikametine gitmekte olan Hakan G. idaresindeki 34 ZK 6074 plakalı, Yavuz Y. idaresindeki 35 ACG 359 plakalı, Mustafa B. idaresindeki 34 BTP 062 plakalı ve Yusuf K. idaresindeki 34 DP 677 plakalı otomobiller kayarak birbirlerine çarptı. Kazada otomobil sürücüleri hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenenin ardından hastaneye gitmeyi istemeyerek olay yerinde kaldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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