Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cennet gibi bir vatana sahip olduğumuzu belirterek, "Bu coğrafyanın şöyle de bir özelliği var. Son yüz yılın mazlumlarının buluşma coğrafyasıdır Anadolu. Balkanlarda, Kafkaslarda daralan ne kadar kardeşimiz varsa buraya gelmiştir. Nerede mazlum var ise Anadolu coğrafyasına sığınmıştır." dedi.

Bakan Özhaseki, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dış müdahalelerle, Gezi ve benzeri olaylarla birçok yerde başardıkları iç savaş çıkartma girişimlerinin Allah'ın yardımı ve milletin ferasetiyle Türkiye'de gerçekleşemediğini belirtti.

Artık 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir kalkışmanın yapılamayacağını vurgulayan Özhaseki, "Bundan sonra da zaten ciddi bir iş yapabileceklerini sanmıyorum. Artık büyük bir eylem yapabilecekleri kanaatinde değilim. Yaparlarsa ne olur? Canına okuruz hepsinin. Hiçbir eyvallahımız yok bunlara." ifadesini kullandı.

"Mazlumlarının buluşma coğrafyasıdır Anadolu"

Özhaseki, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu coğrafyanın şöyle de bir özelliği var, son yüz yılın mazlumlarının buluşma coğrafyasıdır Anadolu. Balkanlarda, Kafkaslarda daralan ne kadar kardeşimiz varsa buraya gelmiştir. Nerede mazlum var ise Anadolu coğrafyasına sığınmıştır. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Bayrağımız hür bir şekilde dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız. ve etrafımıza ışık saçıyoruz, liderlik yapıyoruz. İşte bunu istemiyorlar. İçeriden fitne tohumlarını ekerek fitneyi büyütmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"En tehlikeli örgüt FETÖ"

En tehlikeli örgütün FETÖ olduğunu anlatan Özhaseki, FETÖ'nün insanları din, milliyetçilik, vatan, millet sevdası gibi hassas duygulardan vurduğunu belirtti.

Özhaseki, FETÖ'nün yaptığı işlerin İslam dini ile hiçbir alakasının bulunmadığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kandırılmış binlerce insan var, insan bunlara acıyor. Allah akıl fikir versin bunlara. Yaptıkları işlerin hiçbirinin İslam ile alakası yok. İslam dininin kurallarını Cenabıhak koymuştur ve değişmez. Bizim önderimiz rehberimiz Hazreti Peygamberimizdir. Hoca dediğimiz kişiler eğer Kur'an'a ve sünnete uyuyorlar ise başımız üzerinde yerleri vardır. Değil ise Allah onların belalarını versin. Onlardan hoca moca olmaz. Kimse Kur'an'ın üstünde değildir. Kimse peygamberimizin üstünde değildir. FETÖ'cüler kendilerini saklamak adına namaz kılmıyor, içki içiyor, hırsızlık yapıyor, iftira ediyorlar. Çeşitli kumpaslar kuruyorlar. Şu gözlerim Kayseri'de şu anda FETÖ'den tutuklu komutanın ramazan ayında viski içtiğine şahit. Bugün peygamberimiz yaşasaydı, bunların yaptıklarını yapar mıydı? Bugün Türkiye'nin aleyhine yurt dışında çalışan en tehlikeli örgüt FETÖ'dür."

Ana muhalefet partisinin FETÖ'cülerin savunuculuğunu, sözcülüğünü yaptığını belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Kemal Efendi buyurmuşlar ki 'FETÖ'cülerin başı Külliye'de oturan zat'. İlk duyduğumda dedim ki herhalde komiklik olsun diye söylüyor. ya da milleti güldürmek için böyle yapıyor. ya garip bir adam, ne dediği belirsiz bir adam gerçekten. Sonra baktım ki ciddi ciddi söylüyor. Eğer 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız olmasaydı, sizler olmasaydınız bu ülkenin hali ne olurdu? Ama ben biliyorum ki bu adamdan her şey beklenir. Çünkü FETÖ geldi bir operasyon yaptı ulusalcı, yerli ve milli olan Deniz Baykal'ı uzaklaştırdı, her şeye müsait olan bu adamı getirdi. O zaman onların sözcülüğünü yapacak. Bir de ben ömrümde bu kadar rahat yalan söyleyebilen bir adam görmedim."