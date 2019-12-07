MAZLUMDER İnsan Hakları Ödülleri sahiplerini buldu

07.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:38

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından verilen "İnsan Hakları Ödülleri", sahiplerini buldu.

MAZLUMDER tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen İnsan Hakları Gecesi, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, törende yaptığı konuşmada bu yıl ödüllerin, "birlikte yaşama ve mülteciler" alanında yoğun çalışmalar yapan kişi ve kurumlara verildiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın savaş, kıtlık ve doğal afetler gibi sorunlar yüzünden evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Beyhan, "Mültecilerle ilgili sadece ülkemizde ya da Orta Doğu'da değil ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de ciddi sorunlar var. Bunun yansımaları olarak İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile çatışan durumlar ortaya çıkıyor. " diye konuştu.

Anadolu'nun mazlumlar için tarihin her döneminde bir liman olduğunu vurgulayan Beyhan, "Bizler inançları, fikirleri, gelenekleri farklı olan komşu ve kardeşleriz. Acımız bir, sevincimiz bir. Aynı bedenin organları gibiyiz. Anadolu irfanında insan ya dinde kardeşin ya da yaratılışta kardeşindir." ifadelerini kullandı.

Programda "Bireysel Mücadele Ödülü"ne Mustafa Ökkeş Evren, Mehmet Yeralan ve Kadir Bal layık görülürken "Örgütlü Mücadele Ödülü" Kardelen Derneği adına Şükrü Can'a, "İnsan Hakları Basın Ödülü" ise Bahadır Kurbanoğlu'na verildi.

"Avukat Aydın Durmuş Genç Hukukçu Ödülü" Avukat Ayşe Akpınar'a, "Recep Vidin Vefa Ödülü" ise Süleyman Arslantaş'a takdim edildi.

Gecede, Suriyeli çocukların resimlerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Ödül töreninin ardından Grup Yürüyüş konser verdi.

Kaynak: AA