Mazlumder İnsan Hakları Gecesi

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından verilen İnsan Hakları Ödülleri sahiplerini buldu.

MAZLUMDER tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İnsan Hakları Gecesi, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 28 Şubat'ın "brifingli yargı"sı tarafından yapılan hukuksuz yargılamalarla cezaevine gönderilen ve halen cezaevinde tutulan mahpusların, anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaştıkları "Duvarı Aşan Sözler" kitabının tanıtımını Avukat Kaya Kartal yaptı.

Program öncesinde yiyecek kermesinin de yapıldığı gecede, cezaevindeki mahpuslar tarafından gönderilen "Cezaevi Mektupları" sergilendi.

"Adaletin arandığı ortamlara baktığımızda, adalet duygusunun zedelendiğini görüyoruz"

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in ailesine karşı gösterdiği adaletli yaklaşımları, Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet ayetleriyle destekleyerek, hayatı boyunca adaletli bir hayat felsefesini insanlara örnek olarak nakşettiğini söyledi.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe kalkışmasından örnekler gösteren Beyhan, "Adaletin arandığı ortamlara baktığımız zaman gerek dünyada gerekse ülkemizde maalesef adalet duygusunun zedelendiğini görüyoruz." dedi.

Beyhan, basında yer alan adaletsizlik uygulamalarını örnek göstererek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki adaletsizlik örneklerine baktığımız zaman ise Siyonizm, 70 yıldır işgal ve sürgün ediyor, öldürüyor, abluka uyguluyor, Mavi Marmara yolcularını katledip uluslararası yargıdan sıyırıyorsa artık Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve cesedinin buharlaştırılmasından sonra bizim dünyadan da bir adalet beklememiz söz konusu değildir. Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da katliam, sürgün ve işkence sürüyorsa buna sebep olanlardan Myanmar için insaf ve merhamet beklememiz gerçekten saflık olmaktadır."

Mısır'da darbecilerin korunarak, meşru iktidar sahiplerinin zindanlara atılarak terörist ilan edildiğini vurgulayan Beyhan, "Uluslararası güçler, Türkiye'de de 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenleri koruyor, darbeyi engelleyen halkı ise adeta linç etmeye çalışıyor ve aynı zamanda da suçluyor." diye konuştu.

"İnsan Hakları Ödülleri" sahiplerini buldu

Gecede, "Bireysel Mücadele Ödülü"ne tiyatrocu Turgay Tanülkü layık görülürken, İlke Derneği ve Vahdet Vakfı "Örgütlü Mücadele Ödülü"ne, Avukat Havva Şahin ise "Avukat Aydın Durmuş Genç Hukukçu Ödülü"ne layık görüldü.

"İnsan Hakları Medya Ödülü" TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici ve gazeteci-yazar Yıldıray Oğur'a verildi. Geceye katılamayan Ekici'nin ödülünü, TRT Kürdi Haber ve Program Müdürü Gülabi Eryaman aldı.

"Vefa Ödülü" ise yazar Ahmet Mercan ve MAZLUMDER Kurucu Üyesi Mehmet Coşkun'a takdim edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı gecede konuşmalardan sonra Grup Yürüyüş konser verdi.