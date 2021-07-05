MAZLUMDER Genel Merkez 15. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Merkez 15. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Ramazan Beyhan, görevi Kaya Kartal'a devretti.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Merkez 15. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Ramazan Beyhan, görevi Kaya Kartal'a devretti.
Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan kongrede, MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan'ın değerlendirmelerinin ardından dernek üyeleri teşekkür konuşmaları yaptı.
Kongrede yapılan oylamayla MAZLUMDER'in 15. Dönem Yönetim Kurulu; Kaya Kartal, Hüseyin Sevim, İsmail Ünal, Yasin Dıvrak, Mahmut Aytekin, Gökhan Türkoğlu, Abdurrahman Ünlü, M. İbrahim Asım Bilir, Ercan Avli, Leyla Demir Vahapoğlu, Nurdan Çiçek, Ali Öner, Abdurrahman Yıldırım, Ali Dalaz, Fikri Aksoy, Semih Biten, Uğur Dursun, Eyyup Akıncı, Aziz Oğuzhan Karaman, Adnan Evsen, Metin Muhyettin Yıldırım, İrfan Can, Muhammed Emin Huca, Hayrettin Yıldırım ve Nuri Yılmaz'dan oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel