MAZLUMDER'den YPG/PKK'nın Afrin'deki terör saldırısına tepki İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği hain saldırıyı kınadı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği hain saldırıyı kınadı.

MAZLUMDER'den yapılan yazılı açıklamada, MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, hain terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de ramazan gününde çocuk yetişkin demeden, masum insanları katlettiğini belirtti.

Saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak insanın en doğal hakkı olan hayat ve güvenli yaşam sürme hakkına yönelik bu acımasız saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsanlığa yönelik acımasız saldırının faillerinin titiz bir araştırma ile nerede olursa olsun bulunarak adalet önüne çıkarılması için ilgilileri göreve davet ediyor, Afrin halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA