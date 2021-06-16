MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki
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MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki

MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

MAZLUMDER, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezasının onanmasını kınadı.

MAZLUMDER, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezasının onanmasını kınadı.

MAZLUMDER'den yapılan açıklamada, Mısır'da, Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler nedeniyle idama mahkum edilen kişilerden 12'si hakkındaki kararın, 14 Haziran'da Yargıtay tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kararı onaylanan kişiler arasında Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Müslüman Kardeşler liderlerinden Safvet Hicazi'nin de yer aldığı, aynı davada yargılanan 32 kişinin idam cezasının ise müebbet hapse çevrildiği aktarıldı.

???????Darbe mahkemelerinin insanlık tarihinin yüz karası olduğu belirtilen açıklamada, "Bu mahkemelerde kararlar baştan bellidir, bu yüzden hiçbir insan hakkı tanımamakta ve masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı gibi temel hakları açık bir şekilde ihlal etmektedir. Sistem darbeyle iş başına gelenin elinde olduğu için hak arama yolları da tıkalıdır. Darbelerin ürettiği haksızlıklara karşı durmanın tek yolu, bütün darbelere ve darbecilere karşı durmaktan geçmektedir. MAZLUMDER olarak, bütün darbeleri ve darbecileri kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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