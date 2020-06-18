MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi

MAZLUMDER, İSMEK bölge sorumlusu 18 kadına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan İBB'nin eski Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli'nin davasına katılma talebinde bulundu.

MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi
18.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:20

MAZLUMDER, İSMEK bölge sorumlusu 18 kadına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan İBB'nin eski Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli'nin davasına katılma talebinde bulundu. İstanbul Adliyesi'nde açıklama yapan MAZLUMDER Avukatı Muşir Deliduman yaşananlara seyirci kalmayacaklarını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı olan ve görevini Daire Başkanı olarak sürdüren Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu 18 kadına hakaret ettiği gerekçesiyle "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla hapis istemiyle geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) katılma talebinde bulunmuştu.

"Çok büyük fişlemeler olduğunu düşünüyoruz"

Katılma talebine ilişkin MAZLUMDER adına adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Muşir Deliduman, "Dün işte bu adliyede kadına karşı ayrımcılık, iş güvenliğini sekteye uğratmak, mobbing nedeniyle MAZLUMDER adına gözlemci olarak katıldık. Gözlemlerimizin sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısının 18 kadına kılık kıyafetlerine ve cinsiyetçi yaklaşım ile hakaret ve tehditlerini gördük. Bu tamamen mobbing. 'Başörtülerinizle terlemiyor musunuz, araçlara inip binmekte zorlanıp, toplu araçlarda kokuya sebep oluyorsunuz' şeklinde beyanlar dün dosyaya geçti. Yine son belediye seçimlerinden sonra işçi atılmaları noktasında çok büyük fişlemeler olduğunu düşünüyoruz. Yalnız İBB'nin bu konuda atıl kaldığını görüyoruz. Sadece bu kadının soruşturma sonuna kadar istifa etmesi değil, belediyede ciddi bir soruşturma geçirmeli" ifadelerini kullandı.

"Etkin bir şekilde müdahale edeceğiz"

Konuşmasının devamında Deliduman, "Ayrımcılık kol geziyor. Daha sonra mağdurları bertaraf etmek için haklarında soruşturma başlatılmış. Bu kabul edilemez bir durum. Yine çok ilginçtir kadınlardan şunu sormuş, 'Siz bekar mısınız, evli mi? Bekar olanlar varsa müdür bey bunları itfaiye erleriyle tanıştıralım, buluşsunlar, konuşsunlar'. Bu noktada hakareti yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ne bir moda uzmanıdır kadınların çantalarının türbanlarının kalitesini yapan, ne bir evlilik arabulucusudur. Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmeli. Çünkü bu kadının üstü olan sekreter ve belediye başkanı hala görevdedir. Bu kabullenilemez bir durumdur. Bir kadının oğlu, iki kadının kardeşi, bir kadının babası olarak müdahillik dilekçemizi verdik. Yargılamalara müdahil olmak istiyoruz, devam edeceğiz. Nerede bir hak ihlali olursa olsun bu 28 Şubat'ı ve Ortaçağ'daki cadı avını hatırlatan durumlara seyirci kalmayacağız. Etkin bir şekilde müdahale edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan mahkeme heyeti geçtiğimiz gün verdiği ara kararında MAZLUMDER'in katılma talebinin bir sonraki celsede karar verilmesine hükmederek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Haber
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Haber
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Şener Şen Şeyma Subaşı Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:41:05. #1.14#
title