MAZLUMDER'den "Birlikte Yaşama ve Mülteciler" paneli

07.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:54

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından "Birlikte Yaşama ve Mülteciler" paneli düzenlendi.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, MAZLUMDER'in sığınmacı, mülteci ve düzensiz göçmenlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, sınırı geçmek isteyenlerin durumlarını sahada gözlemlediklerini ve rapor olarak sunacaklarını söyledi.

Beyhan'ın konuşmasının ardından yazar Mehmet Yaşar Soyalan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Avukat Abdülhalim Yılmaz da sınır kapılarının açılması sonrası gelişen duruma dikkati çekti.

Yunanistan tarafından sığınmacılara ciddi şiddet uygulandığını söyleyen Yılmaz, "Sınırda bekleyen mültecilerin durumlarının iyileştirilmesi için başta STK'lar olmak üzere gönüllü kuruluşların yardım etmesi gerekiyor. Hava soğuk ve açlar. Birçok defa şiddete maruz kalıyorlar. Belki orada yeni çadırlar kurulabilir ve bu süreç içinde sınırı geçemeyen sığınmacılar için daha uygun şartlar sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Maher al Hariri de Türkiye'ye, Suriye'deki savaş başlamadan önce akademik çalışmalar yapmak için geldiğini kaydetti.

Türkiye'de ikamet etme imkanı bulmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Hariri, şöyle devam etti:

"9 yıldır buradayım bundan da çok mutluyum. Olaylar başlamadan hemen önce akademik hayatıma burada başladım. Suriyeliler ve Türkler aslında bir bütünün iki parçası gibi. Bu iki parça tarih boyunca hep beraber yaşadı. Suriyeliler, Türkiye'yi kendi vatanları gibi gördüler ve burayı çok seviyorlar. Ticari ilişkiler ve akrabalıklarla bu ilişkiler giderek güçlendi. Benim ailemin de bir kısmı zaten Türkiye'de yaşıyordu."

Hariri, Türkiye'nin devlet ve toplum olarak sığınmacılara gönül kapılarını açtığını dile getirerek, "Suriyeliler, burayı kendi vatanları olarak gördüğü ve buranın gelişmesi için bu süreçte gönüllü çalıştı, ticari hayata katkı sunmaya çalıştı. Zaman zaman sorunlar olsa da kimse kardeşliğimizi bozamaz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA