MAZLUMDER'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

11.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:40

Kayseri İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Şube Başkanı Ahmet Taş ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmek ve haklarını korumak için çalıştıklarını belirtti.

İnsanların birbiriyle olan ilişkilerinde nezaket ve saygının önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Hoşgörü ortamında, insanların birbirine karşı saygıda kusur etmeden, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkasına da öyle davranması aslolandır. İnşallah birbirinin hakkına saygı gösteren, nezakette kusur etmeyen bir toplum oluşmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taş da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü içeren haftayı aynı zamanda İnsan Hakları Haftası olarak nitelendirdiklerini belirtti.

İnsan hakları konusunda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi veren Taş, insan hakları konusunda istişarede bulunmak üzere Büyükkılıç'ı ziyaret ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA