Mazlumder'den AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret
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Mazlumder'den AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret

Mazlumder'den AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş ziyarette, yeni yargı paketi ile ilgili toplumun beklentilerinin yer aldığı dosyayı Başkan Çopuroğlu'na iletti.

Taş, "Başkanımıza bizi kabul ettiği ve toplum vicdanına karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Başkan Şaban Çopuroğlu ise Mazlumder'in vatandaşların taleplerini duyurma konusundaki çabalarını takdir ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada verilen en kutsal mücadele olan hak mücadelesinin bir neferi olarak, vatandaşların sesini devletimize duyurmak ve çözüm arayışlarına katkı vermek için gösterdiğiniz bu değerli çaba dolayısıyla sizleri kutluyor ve toplum adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini vekillerimize ve siyasi mekanizmaya iletme isteğine aracılık ederek, toplum huzurunun tesis edilmesinde önemli bir rol oynamaktasınız. Bize iletilen ve dokuz maddeden oluşan talepleri yüce Meclis'te ilgili vekillerimize iletmek ve konunun takipçisi olmak adına elimizden geleni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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