MAZLUMDER'den Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ziyaret MAZLUMDER Kayseri Şubesi heyeti, kentte faaliyet gösteren Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi heyeti, kentte faaliyet gösteren Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş ve beraberindeki heyet, ziyarette Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zakira Frotan ile bir araya gelerek, Kayseri'de yaşayan resmi kayıtlı 3200, kayıtlı olmayanlarla sayıları daha fazla olan Afgan muhacirlerin vatandaşlık, eğitim, entegrasyon, istihdam ve hukuki durumlarını konuştu.

Taş, derneğin özellikle koronavirüs sürecinde maske üretimi konusundaki özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, her konuda destek vereceklerini ifade etti.

Frotan da MAZLUMDER'in hukuki problemlerin çözümünde avukatları yoluyla kendilerine destek olabileceğini, ayrıca yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahibi Afgan ailelere bugüne kadar verdikleri desteğin bundan sonra da devam etmesini beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA