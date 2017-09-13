Mazlumağa Hamamı'nın Restorasyonu Başladı

"Tarihi Dokunun Korunması Projesi" kapsamında Mazlumağa Hamamı'nın 1. Etap restorasyon çalışmaları başladı.



"Tarihi Dokunun Korunması Projesi" kapsamında Kars Valiliği, Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde yürütülen çalışmaları Vali Rahmi Doğan, yerinde gördü.



Bir süre yürütülen çalışmaları inceleyen Doğan, daha sonra ilgili firma yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Doğan, ilgili firma yetkilisinden yürütülen çalışmaların mevsim şartları gözetilerek biran evvel bitirilmesini istedi.



Kars'ta, hemen tarihi Taş Köprü yanında bulunan Muradiye Hamamı ve karşısında bulunan Mazlumağa Hamamı, restorasyon işlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kars turizmine kazandırılacağını bildirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte yıllarca el vurulmadan yıkılmaya yüz tutmuş tarihi hamamlar kurtarılmış olacak. - KARS