"Mazlum ve mağdurun yüzünü düşürmedik"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Sadece kendi gönül coğrafyamızda değil, dünyanın herhangi bir yerindeki bir mazlumun ve mağdurun yüzünü düşürmedik, başını eğdirmedik." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma kapsamındaki göçmen grupların yoğun bulunduğu illerde gerçekleştirilecek "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin ilki Mersin'deki bir otelde yapıldı.

Gökçe Ok, programın açılışında yaptığı konuşmada, göçü akıl, bilim ve mantıkla idare ettiklerini belirterek kapasiteyi genişletirken aynı zamanda da eksiklikleri tamamladıklarını vurguladı.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kendisine sığınanlara, elini uzatanlara yardım ettiğinin altını çizen Ok, "Sadece kendi gönül coğrafyamızda değil, dünyanın herhangi bir yerindeki bir mazlumun ve mağdurun yüzünü düşürmedik, başını eğdirmedik. Hiç kimseyi gaddar, zalim medeniyet anlayışının lütfuna esir etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle etmeyeceğiz. Bu kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Ok, göç durumlarında sağduyulu olmanın önemine dikkati çekerek vatandaşların doğru ve güncel bilgi ile istatistikleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi sayfasından edinebileceğini aktardı.

"192 farklı ülkeden 5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz"

Türkiye'de çok sayıda milletten göçmen olduğunu ifade eden Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, şöyle konuştu:

"Sözün şehvetine kapılıp da birbirimize düşmememiz gerekiyor. Bugün burada sadece Suriyeliler yok. Maalesef bugün göçmenin adı Suriyeli olmuş. Yok böyle bir şey. 192 farklı ülkeden 5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Burada 'çürük elma' varsa devlet aklı onları toplar. Herkes rahat ve huzurlu olsun. Tamamına yakınının bu ülkenin ekonomisine, geleceğine, eğitimine, sağlığına, medeniyetine, kültürüne, sanatına katkısı var. Bu katkıyı arttırmak marifettir, insanları birbirine düşürmek değil."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da etkinliğin ilkinin Mersin'de düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "Biz ülke, millet ve devlet olarak tarihten günümüze kadar her zaman, her şart altında mazlumun ve mağdurun yanında yer aldık. Onlara kucak açmış, insan onurunu her zaman yüceltmeye çalışmış, çiğnenmesine asla müsaade etmemiş bir devletin ve milletin mensubu olduk." diye konuştu.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da göç sürecinin en önemli bileşenlerinden birinin uyum olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin uyum politikasını, kişinin gönüllü isteğine göre değerlendirdiğini söyledi.

Çalışmaları, insan odaklı ile akıl ve vicdan boyutlu olarak yaptıklarına dikkati çeken Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Mersin'de ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinlikteki ana amacımız, hiç tanımadıkları ülkelerde olan insanların hikayelerini dinlemek. Başarılarını paylaştırıp, toplumların birlikte nasıl yaşayabileceğini göstermek. Aynı zamanda doğru bilinen yanlışları anlatmak istiyoruz. Birlikte kültürel ve sosyal faaliyetleri yaparak, ülkemizdeki uyumu fark ettirmek istiyoruz."

Kaynak: AA