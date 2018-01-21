Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" Programı - Emine Erdoğan - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yardım bekleyen eli; bizim müsait olduğumuzda değil, muhatabımızın ihtiyaç duyduğu anda tutmak, son derece değerlidir. İşte sivil toplum kuruluşlarımız bu nedenle var. Yüce gönüllü milletimizin hayırlarını doğru planlayarak, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için var. Kızılayımız başta olmak üzere, MÜSİAD gibi hayra koşan, hayırda yarışan kuruluşlarımız, mazlumlara uzanan kolumuzdur." dedi.

Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen "Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" temalı programa katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, hayırda yarışan, insanlığın kanayan yaralarına pansuman yapan böyle bir topluluğun, insanlık için umut olduğunu söyledi.

MÜSİAD'a, özellikle Kadın Çalışma Grubu'na tebrik ve teşekkürlerini sunan Erdoğan, Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için bir fitilin ateşlendiğini vurgulayarak, kendilerine düşenin, bu aydınlığı büyütmek olduğunu kaydetti.

"Duyarlı, cömert bir milletimiz var"

Emine Erdoğan, dinin hayırda yarışmayı ve aynı zamanda hayrı da geciktirmemeyi öğütlediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tavsiye, bize hayrın nerede olduğunu bilme sorumluluğu yükler. Bilmenin sorumluluğu ise kalbimizi mazlumlara açmaktır. Afrika'daki açlıktan, Suriye'deki zulümden, Arakan'daki gelişmelerden haberdarsak yapmamız gereken, elimizdekini paylaşmaktır. Ne mutlu ki bu konuda duyarlı, cömert bir milletimiz var. Önemli olan bu hasbi ruhları örgütleyebilmektir. Yardım bekleyen eli; bizim müsait olduğumuzda değil, muhatabımızın ihtiyaç duyduğu anda tutmak, son derece değerlidir. İşte sivil toplum kuruluşlarımız bu nedenle var. Yüce gönüllü milletimizin hayırlarını doğru planlayarak, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için var. Kızılayımız başta olmak üzere, MÜSİAD gibi hayra koşan, hayırda yarışan kuruluşlarımız, mazlumlara uzanan kolumuzdur."

Erdoğan, MÜSİAD ve Kızılay iş birliği ile gerçekleşen hayır programının, dinin kardeş kıldığı insanlara uzatılan dostluk eli olacağını dile getirerek, "Müminler birbirinin velisidir. Bir vücudun uzvu, bir binanın tuğlaları gibidir. Bir uzuv rahatsız olduğunda, bütün vücut bundan etkilenir. Ne yazık ki bugün insanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse, diğerine sağır haldeler. Önemli olan hepsini aynı anda görebilme farkındalığıdır. Etiyopya'daki kıtlığı görüp duyarken Arakan'dan bigane kalamayız. Suriye'deki acıyı hissederken Somali'yi gözardı edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, adeta bir pergel gibi yerküreyi dolaşarak, tüm dünyayı farkındalık alanı haline getirdi." ifadelerini kullandı.