Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" Programı - Bakan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün madalya töreninde, gazi olmuş ve Devlet Övünç Madalyası almış bazı kardeşlerimiz yanımıza gelerek dediler ki 'Bu madalyanın asıl hakkını vermek için, ne olur müsaade edin Afrin operasyonunda biz de görev alalım.' Bu vatanın böyle yiğit evlatları olduğu sürece, bizim sırtımızın yere gelmesi asla ve asla mümkün değildir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen "Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" konulu yardım programında konuşan Bakan Kaya, Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde mazluma sırtını dönmediğini ve mağdura yardım elini uzatmaktan geri durmadığını söyledi.

Türkiye'nin devleti, milleti ve sivil toplum kuruluşlarıyla mazlum coğrafyalara umut olduğunu ve umut olmaya devam edeceğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Özellikle son 15 yıldır, nerede bir mazlum varsa hemen oraya yardım elini uzatan bir ülke olduk. Türkiye'nin bugün mazlumlar için kalbi çarpan bir lideri var. Allah, sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. Allah onu hem başımızdan hem de mazlumların başından eksik etmesin. İnançlarımız, kültürümüz ve değerlerimiz, bizlere hiçbir ayrım yapmaksızın zulme uğrayana ve yardıma muhtaç olana el uzatmayı emreder. Çünkü, bizim medeniyetimiz, bir iyilik medeniyetidir. Ortadoğu'da, Asya ve Afrika'da yaşanan drama sessiz kalmamıştır. Hiçbir çıkar hesabı yapmadan, nerede bir mazlum varsa Türkiye olarak orada olduk ve yardım elimizi uzattık. Uzak yakın demeden, mesafe tanımaksızın kıtaları birbirine bağlayan gönül köprüleri inşa ettik. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin, zulümden kaçan kadınların, çocukların yükselen feryadını dindirmek için seferber olduk. Arakanlı mağdurların bulundukları mülteci kamplarını bizzat ziyaret ederek, insani yardımları başlattık. Sonrasında Sayın Başbakanımız'la bölgeye yaptığımız ziyaretle de çalışmaları ve yardımlarımızı yerinde inceledik."

Kaya, MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği organizasyonun Arakan ve Suriye'nin yanında, Etiyopya ve tüm mazlum coğrafyalara can suyu olacağını belirterek, "Etiyopya tarihte Habeşistan olarak bilinen, Peygamber Efendimiz döneminde Müslümanların ilk hicret ettiği ülkedir. O gün mazlumlara kucak açan, sığınak olan Etiyopya'ya bugün bizler sahip çıkıyor, oradaki mazlumlara kucak açıyoruz. Bugün Türkiye'nin bu ülkeye gerçekleştirdiği yatırım miktarı 2,5 milyar doları bulmuştur. Bu yatırımlarla 30 bin kişiye istihdam sağlanmış, TİKA'nın katkılarıyla katarakt ameliyatı yapılan kişi sayısı 4 bini geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, bugün "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bugün gazilerimizle bir aradaydık. Onlara Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirdik. Bence o övünç madalyasını onlar bize verdi. Bu millete 15 Temmuz'da istiklalimizi, istikbalimizi kurtararak bize bağımsızlığımızı verdiler. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

"Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın"

Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu başladı. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Aldığımız haberlerden, yapılan 113 ateşin 108 hedefi vurduğu haberini aldık. Rabbim onları güçlü kılsın, muzaffer eylesin. Çokça dua etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben inanıyorum ki başarılı olacağız, muzaffer olacağız. Bugün madalya töreninde gazi olmuş ve Devlet Övünç Madalyası almış bazı kardeşlerimiz yanımıza gelerek dediler ki 'Bu madalyanın asıl hakkını vermek için, ne olur müsaade edin Afrin operasyonunda biz de görev alalım.' Bu vatanın böyle yiğit evlatları olduğu sürece, bizim sırtımızın yere gelmesi asla ve asla mümkün değildir. Suriye'de, Afrin'de hak ve adalet için, barış ve huzur için mücadele eden kahraman ordumuzu daima muzaffer kılsın."

Kınık: "Her yıl, 3,5 milyon bebeği açlıktan dolayı kaybediyoruz"

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da MÜSİAD'ı kurdukları günden bu yana, Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın her noktasında zulme, ayrımcılığa ve baskıya uğrayan, yurdundan ayrı düşürülen, inancını yaşaması engellenen ve temel insan haklarından mahrum bırakılan halkların yanında yer aldıklarını anlattı.

Kaan, Suriyelilere yönelik çalışmalar ve Afrika'da yaptıkları yardımlardan bahsederek, "Bugün burada toplanmamıza vesile olan ve Kızılay ile birlikte yürüttüğümüz Arakan, Etiyopya ve Suriye için yardım kampanyamızın öngörülenin de ötesinde başarılarla sonuçlanmasını temenni ediyorum." dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Her yıl, 3,5 milyon bebeği sadece açlıktan dolayı kaybediyoruz. Bu adaletsiz dünya da 4 milyar ton gıda üretiyoruz, 1,3 milyon ton gıdayı hiç kullanmadan çöpe atıyoruz. Hepimize yetecek kadar ve yer var. Savaşacak bir durum yok ama maalesef insanlık tamahkar başkasının hakkını kendi hakkı gibi görüyor ve elini uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ise "Sizlerin verdiği destekle, ayaktayız ve büyüyoruz. Ruhumuzun fırtınası, her yardım kampanyası sonrasında daha da büyüyor. Yan yana, sırt sırta vererek, iyilik mücadelemizde yeni yollar bulup mazlumun yanında, karanlıkla savaşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.