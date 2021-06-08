"Maziyi Korumak" sergisi 210 esere ev sahipliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Maziyi Korumak" sergisi 210 esere ev sahipliği yapıyor

'Maziyi Korumak' sergisi 210 esere ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Meşher'in üçüncü sergisi, 210 nadide eserle ziyaretçileri Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Meşher'in üçüncü sergisi, 210 nadide eserle ziyaretçileri Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

"Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki" başlıklı sergi Meşher'in İstiklal Caddesi'ndeki mekanında sergilenmeye devam ediyor.

Müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen her bir eser ait olduğu döneme ışık tutmasının yanı sıra geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

Sadberk Hanım Müzesi'nden zengin bir seçkiye ev sahipliği yapan Meşher, 1 Ağustos'a kadar sürecek sergiyle ziyaretçilere Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bilgilendirici ve aydınlatıcı bir yolculuk sunuyor.

Ayrıca genç neslin maziyle bağ kurması ve dijital dünyada iz bırakması amacıyla, dijital sanatçı Meltem Şahin ile bir işbirliği gerçekleştirildi. Şahin'in illüstratif dili ile yorumladığı animasyon eserler ile "Geleceğe Miras" isimli filtre, Meşher'in Instagram hesabına özel olarak tasarlandı.

Çevrim içi olarak da gezilebiliyor

Öte yandan "Maziyi Korumak" sergisi, fiziksel sergi mekanına ek olarak dijital ortamda "mesher.org" adresinden çevrim içi tur ile de keşfedilebiliyor.

Düzenlenen çevrimiçi etkinlik programı kapsamında, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri Meşher'in dijital platformlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Uzmanlarla konuşmaların yer aldığı çevrim içi yayınlanan Meşher Podcast serisinin yanı sıra, sergiyle aynı adı taşıyan, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan kitapta ise geçmişten 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsü kronolojik bir akışla anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Maziyi Korumak" sergisi 210 esere ev sahipliği yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 14:46:35. #1.15#

title