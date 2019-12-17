Mazıdağlı kadınlardan, Diyarbakır annelerine destek
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Mazıdağlı kadınlardan, Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

17.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:56
Mazıdağlı kadınlardan, Diyarbakır annelerine destek

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 'de oturma eylemi başlatan ailelere 'in Mazıdağı ilçesinden bir grup kadın da ziyaretleriyle destek verdi.

Mazıdağlı kadınlar, aileleri ziyaret ederek, annelere bir an önce evlatlarına kavuşmaları temennilerini iletti.

Kaynak: AA
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