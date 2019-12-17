Mazıdağlı kadınlardan, Diyarbakır annelerine destek

17.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:56

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelere Mardin'in Mazıdağı ilçesinden bir grup kadın da ziyaretleriyle destek verdi.

Mazıdağlı kadınlar, aileleri ziyaret ederek, annelere bir an önce evlatlarına kavuşmaları temennilerini iletti.

Kaynak: AA