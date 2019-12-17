Mazıdağlı kadınlardan, Diyarbakır annelerine destek
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelere Mardin'in Mazıdağı ilçesinden bir grup kadın da ziyaretleriyle destek verdi.
Mazıdağlı kadınlar, aileleri ziyaret ederek, annelere bir an önce evlatlarına kavuşmaları temennilerini iletti.