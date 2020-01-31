Mazıdağı ve Derik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yağmur sonrası yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
31.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:47
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yağmur sonrası yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Mazıdağı ve Derik'te sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Mazıdağı-Derik karayolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, kar yağışı sonrası karayolunda tuzlama çalışması başlattı. - MARDİN
Kaynak: İHA