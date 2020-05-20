Mazıdağı pazarında koronavirüs önlemleri sürüyor
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Mazıdağı pazarında koronavirüs önlemleri sürüyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde pazarda yeri tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sürüyor.

Mazıdağı pazarında koronavirüs önlemleri sürüyor
20.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:36

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde pazarda yeri tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sürüyor.

Her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarında, tüm giriş çıkışlar polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşların tek bir yerden kontrollü girişi ve çıkışı sağlanıyor.

Pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşların belediye personeli tarafından ateşleri ölçülüyor.

Tezgahlar arasında da 3'er metre mesafe bırakılarak, esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar alanında sık sık denetimlerde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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