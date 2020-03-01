Mazıdağı'nı dolu vurdu

01.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:57

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Mazıdağı'nda aniden bastıran dolu yağışı kent merkezi ve kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkilerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin camları kırılırken, kısa süreli etkili olan yağış nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. - MARDİN

Kaynak: İHA