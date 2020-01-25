Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
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Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesi 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı.

25.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:38
Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

'in ilçesi 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı.

Mazıdağı Kültür Merkezindeki toplantıda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

Kalkan yaptığı konuşmada, dile getirilen konuların takipçisi olacağını aktararak, "Mevsim şartları elverişli hale geldiğinde ilçede hizmet noktasında gözle görülür değişiklikler olacak." dedi.

Kaynak: AA
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