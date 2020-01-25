Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesi 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı.
Mazıdağı Kültür Merkezindeki toplantıda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.
Kalkan yaptığı konuşmada, dile getirilen konuların takipçisi olacağını aktararak, "Mevsim şartları elverişli hale geldiğinde ilçede hizmet noktasında gözle görülür değişiklikler olacak." dedi.