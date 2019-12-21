Mazıdağı'nda yeni hükümet konağı hizmete girdi

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:09

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı hizmete girdi.



Mazıdağı ilçesinde, geçtiğimiz yıl eski hükümet binasının yıkılarak yenisinin yapımına başlandı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ve 7 milyon liraya mal olan hükümet konağının yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Vatandaşlar, kurumların bir arada olacağı yeni hükümet konağının tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA