Mazıdağı'nda yangın

Mazıdağı ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı İkisu Mahallesinde Hatip Yıldırım'a ait buğday tarlasında henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Diğer tarlalara da sıçrayan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, 6 çiftçiye ait ve mercimek, buğday arpa ekili olan alanda zarar meydana geldi.

Kaynak: AA