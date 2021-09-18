Mazıdağı'nda trafik kazası: 1 yaralı
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuray Demirtaş yönetimindeki 06 GGV 05 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Demirtaş 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri