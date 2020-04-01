Mazıdağı'nda pazarda koronavirüs tedbirleri
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde pazarda koronavirüs tedbirleri artırıldı.
01.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:42
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde pazarda koronavirüs tedbirleri artırıldı.
Gündoğan Mahallesinde kurulan halk pazarının giriş ve çıkışları bariyerle kapatılarak, vatandaşların tek bir noktadan kontrollü giriş ve çıkışı sağlandı.
Pazara alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı, ateşleri ölçüldü.
Pazardaki esnafın maske ve eldiven takarken, tezgahlar arasında da üçer metre mesafe bırakıldı.
Pazara gelen vatandaşlar alınan önlemlerden duydukları memnuniyeti belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA