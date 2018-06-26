Mazıdağı'nda Patlayıcı ve Mühimmat Bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada patlayıcı madde ve mühimmat bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu yapılan aramada toprağa gömülü şekilde 45 kilogram TNT patlayıcı madde, 12 adet şeffaf folyoya sarılmış patlayıcı madde, 20 kilogram toz patlayıcı, 1 adet tabanca, 2 adet anti tank mühimmatı ve sevk fişeği, 1 adet el bombası, 575 adet 7,62 milimetre çapında fişek ve çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan düzeneğin bulunduğu bildirildi. - MARDİN