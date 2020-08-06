Mazıdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.
06.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:02
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol ile yaptığı denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıldı.
Kaymakam Kalkan, alınan tedbir kararlarına uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Kaynak: AA