Mazıdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol ile yaptığı denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

Kaymakam Kalkan, alınan tedbir kararlarına uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Kaynak: AA