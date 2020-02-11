Mazıdağı'nda korkutan yangın

11.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:39

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Emrah Ekinci'ye ait inşaat malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA