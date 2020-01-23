Mazıdağı'nda huzur toplantısı yapıldı

23.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:12

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Mazıdağı Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bizler hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışırken vatandaşlarımızın bizimle işbirliği yapmasını çok önemsiyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimizin geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin suçtan, suçluluktan arındırılmış, uzak tutulmuş bir ortamda geleceğe hazırlanmaları bizler için çok önemlidir. Mardin'de okullarımıza doğrudan görevlendirilmiş polis memurlarımız ile gereken önlemleri almaktayız."

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan ise uyuşturucu ile mücadelede vatandaşın desteğinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA