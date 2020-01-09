Mazıdağı'nda hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması

09.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:04

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitim Genel Müdürlüğünce imam hatip ortaokulları arası her yıl düzenlenen hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışmasının finali Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Final programına, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, din görevlileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mardin merkez ve ilçelerinden gelen öğrenciler finalde hünerlerini sergiledi. Hafızlık yarışmasında Sultan Abdulhamithan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mirşad Gül birinci oldu. Ezanı güzel okuma yarışmasında ise Sultan Abdulhamithan Ortaokulu'ndan Yasin Kaymaz birinci oldu.



Program sonunda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Muhsin Duran Kalkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner tarafından çeşitli hediyeler verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA