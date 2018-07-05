Mazıdağı'nda Eve Giren Yılan Çıkarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşlı kadının evine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki evinde yalnız yaşayan Türkan Ural (71), sabah tavuklarını yemlemeye çıktığı sırada büyük bir yılanla karşılaştı.

Yardım istediği komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı dışarı çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından evden çıkarılan yılan etkisiz hale getirildi.

Yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan Ural, itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek, "Evim çok eski. Biz bu evi 45 yıl önce kendi imkanlarımız ile inşa ettik. Bundan dolayı ev yılanlar, akrepler ve sıçanlar ile dolu. Şimdiye kadar bunun dışında 4 yılan daha bulduk." ifadelerini kullandı.