Mazıdağı'nda Evde Patlama: 2 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halime Üzen (82) ve Fadıl Üzen (79) çifti evlerindeki kömür sobasını yakmak istedikleri sırada patlama meydana geldi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada, Üzen çiftinin ağır yaralandığı belirlendi.

Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle evde hasar oluştu.

Yapılan incelemede, patlamaya mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu belirtildi.